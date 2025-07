Inflação dos EUA subiu para 2,7% ao ano em junho, o esperado pelos mercados

A inflação nos Estados Unidos subiu para 2,7% em junho, em relação ao mesmo período do ano anterior, em linha com as expectativas dos analistas, enquanto os líderes tentam avaliar o impacto das tarifas de Donald Trump na economia.

Membros do Federal Reserve (Fed, banco central) esperam que o verdadeiro impacto da guerra comercial de Trump seja conhecido nos próximos meses do verão americano, a fim de tomar decisões sobre possíveis alterações nas taxas de juros.

Um dos índices de inflação do governo dos EUA, o IPC, ficou em 2,7% em junho, em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto havia sido de 2,4% em maio, em grande parte devido aos preços mais altos da energia, explicou o Departamento do Trabalho.