John Kennedy retorna ao Fluminense

O herói do título da Copa Libertadores de 2023 do Fluminense, o atacante John Kennedy, está de volta ao time carioca, anunciou o clube nesta terça-feira (15).

O jogador de 23 anos retorna ao Tricolor após jogar emprestado ao Pachuca, onde marcou nove gols em 20 jogos do Campeonato mexicano.

Fluminense e Pachuca "entraram em acordo para a antecipação do fim do vínculo de empréstimo do atacante John Kennedy. Com isso, o jogador retorna ao Tricolor para a sequência da temporada", informou o time carioca em nota.