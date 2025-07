Justiça argentina exige pagamento bilionário de Cristina Kirchner e outros condenados

A decisão não especifica quanto cada um deve pagar.

O valor "deverá ser depositado à conta e ordem do tribunal no prazo de dez dias úteis", destaca a decisão, prazo que se estende até 13 de agosto devido ao recesso do Poder Judiciário.

Caso contrário, a Justiça confiscará dinheiro e leiloará propriedades embargadas dos condenados, conforme o documento.

Em seu último depoimento ao Escritório Anticorrupção em 2023, Cristina Kirchner declarou um patrimônio de quase 250 milhões de pesos (hoje equivalentes a aproximadamente 1 milhão de reais). Segundo informações da imprensa local, ela também possuía várias propriedades imobiliárias, que transferiu a seus dois filhos há alguns anos.

A defesa de Kirchner ainda não informou se ela vai recorrer da medida.

Além da ex-presidente, foram condenados no caso o empresário Lázaro Báez e os ex-funcionários José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi e José Santibáñez, todos com penas de entre três anos e meio e seis anos de prisão.