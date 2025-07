Lego, Barbie e cubo mágico estão entre melhores brinquedos da história, segundo loja de Londres

Os tijolos de Lego, a boneca Barbie e o cubo mágico estão entre os dez melhores brinquedos de todos os tempos, de acordo com uma classificação da famosa varejista britânica Hamleys, que também inclui o Game Boy e o Monopoly.

No seu 265º aniversário, a loja de brinquedos de Londres, a mais antiga do mundo de acordo com o Guinness Book of Records, pediu a seus clientes que ajudassem a compilar uma lista dos 100 produtos que marcaram a história e transcenderam gerações.

Entre os 10 mais populares está o Lego, um "fenômeno global, atemporal e criativo" que inspirou filmes e parques de diversões desde 1958.