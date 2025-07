Novo projeto de lei concede status legal a alguns imigrantes nos EUA

O projeto de lei Dignidade 2025 destina-se aos imigrantes em situação irregular que chegaram aos Estados Unidos antes de 31 de dezembro de 2020. Ele inclui o chamado Programa Dignidade, de sete anos, que concede permissão de trabalho e viagem e proteção contra a deportação para aqueles que não possuem antecedentes criminais, pagam os impostos devidos e são tributados sobre sua renda.

Os participantes deverão pagar US$ 7 mil (R$ 39 mil) em conceito de "restituição" durante os sete anos do programa. Eles não terão acesso a benefícios federais e deverão comparecer a entrevistas do Departamento de Segurança Interna a cada dois anos e trabalhar ou estudar por pelo menos quatro dos sete anos, salvo exceções.

Aqueles que preencherem os requisitos poderão solicitar o chamado "status dignidade", renovável indefinidamente a cada sete anos. O Programa Dignidade, no entanto, não representa um caminho para a cidadania americana.

Segundo o projeto de lei, os "dreamers" (imigrantes que chegaram ao país ainda crianças), por sua vez, poderão solicitar a cidadania, além de obter o status legal. O texto também prevê o reforço da segurança na fronteira com o México.

"A lei Dignidade não é uma anistia", e sim uma forma "de resolver um problema de 40 anos", ressaltou Maria Elvira, em entrevista coletiva. "Temos milhões de pessoas que trabalharam durante anos. Pessoas sem papéis, mas sem um registro criminal."

A apresentação do projeto de lei coincide com uma campanha de deportações promovida pelo presidente Donald Trump, que prometeu um recorde de expulsões de imigrantes em situação irregular.