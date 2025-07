PGR pede condenação de Bolsonaro por tentativa de 'golpe de Estado'

"Com a comprovação da participação das pessoas nas ações, o procurador-geral da República reforçou que sejam condenados pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado" e outros crimes relacionados a danos ao patrimônio público, afirmou a PGR.

O julgamento contra o líder de extrema direita foi condenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamou o processo de "caça às bruxas" e anunciou tarifas de 50% sobre as importações brasileiras a partir de 1º de agosto.

O destino do ex-presidente e de seus ex-colaboradores agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também está sob ameaça de sanções de Washington por suas decisões contra as plataformas de rede social americanas.

Bolsonaro e seus supostos cúmplices podem pegar cerca de 40 anos de prisão.

Bolsonaro alega ser inocente e "perseguido". Perante o STF, ele reconheceu ter considerado "um dispositivo constitucional" para impedir a posse de Lula.

O ex-presidente "instrumentalizou o aparato estatal e operou, de forma dolosa, esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório", alega a PGR.