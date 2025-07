Reino Unido recebeu em sigilo milhares de afegãos após vazamento de dados em 2022

"Até a data, 900 beneficiários principais (desse programa) estão no Reino Unido ou em trânsito, acompanhados por 3.600 membros de suas famílias, a um custo aproximado de 400 milhões de libras" (3 bilhões de reais), revelou John Healey no Parlamento.

Cerca de 600 outros afegãos e seus familiares devem ser acolhidos no Reino Unido antes do fim do programa. Ao todo, espera-se que aproximadamente 6.900 pessoas se estabeleçam no país dentro desse programa.

Uma vez finalizado o programa, seu custo deverá chegar a cerca de 850 milhões de libras (6,3 bilhões de reais).

"Este grave incidente relacionado aos dados nunca deveria ter ocorrido", enfatizou o ministro da Defesa.

"A todos aqueles cujas informações foram comprometidas, apresento hoje desculpas sinceras em nome do governo britânico", acrescentou.

O Ministério da Defesa não teve conhecimento do vazamento até meados de 2023, quando informações pessoais começaram a ser publicadas anonimamente em um grupo no Facebook.