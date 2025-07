República Dominicana conclui operação de resgate após naufrágio de migrantes que se dirigiam a Porto Rico

A autoridade não confirmou o número de desaparecidos. "Não posso confirmar essa parte nem especificá-la", disse.

As vítimas viajavam em um barco pequeno, chamado "yola", nome dado a pequenas embarcações pesqueiras que podem carregar até 100 pessoas e que são normalmente usadas para transporte ilegal até Porto Rico, que tem o status de Estado livre associado aos Estados Unidos.

Segundo a Marinha dominicana, o grupo tentou viajar de "forma ilegal" a partir da costa de Juanillo, na província de La Altagracia, no extremo leste da ilha, próximo a Punta Cana.

As ondas fortes, a presença de bancos de sargaço, uma alga marinha que prolifera nas costas dominicanas, e nuvens de poeira procedentes do deserto do Saara dificultaram as operações de busca.

Entre os corpos encontrados havia dominicanos e haitianos, tanto homens quanto mulheres, acrescentou Castillo.

A migração ilegal da República Dominicana para Porto Rico é um fenômeno em crescimento na última década. A rota tem cerca de 130 km e, segundo relatos da imprensa, o custo da travessia pode superar os 7 mil dólares (cerca de R$ 38,8 mil).