'Ruptura' lidera disputa pelo Emmy com 27 indicações

Nas categorias de drama, "Ruptura", que aborda um conceito extremo de separação entre a vida pessoal e a profissional, garantiu um espaço na disputa de melhor série, e também competirá fortemente pelos prêmios de atuação.

Seu protagonista, Adam Scott, disputará o Emmy de melhor ator, em uma categoria na qual terá que competir com figuras do calibre do chileno-americano Pedro Pascal, por "The Last of Us", e Gary Oldman, à frente do drama de espionagem "Slow Horses".

Completam a categoria Sterling K. Brown e Noah Wyle, destaque de "The Pitt", o vertiginoso programa que mergulha no dia a dia de uma equipe médica em um hospital de Pittsburgh, e que chega à competição com 13 indicações.

Kathy Bates, de "Matlock", entrou na disputa de melhor atriz, juntamente com a estrela de "Ruptura", Britt Lower.

No mundo dos coadjuvantes, o panorama é muito mais homogêneo. Prevalece "The White Lotus", da HBO Max, que segue os altos e baixos de um grupo de turistas em um paradisíaco hotel na Tailândia.

Parker Posey, que conquistou o público com sua carismática interpretação da esposa de um rico financista, assim como suas colegas Carrie Coon, Natasha Rothwell e Aimee Lou Wood disputam o Emmy de melhor atriz coadjuvante, ocupando mais da metade dos lugares da categoria.