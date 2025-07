'Ruptura' lidera disputa pelos Emmy com 27 indicações

"Ruptura", o drama de ficção científica da Apple TV+, assumiu a liderança na corrida pelo Emmy com 27 indicações para o chamado Oscar da televisão.

"Pinguim", da HBO, o acompanha na disputa com 24 indicações, enquanto "O Estúdio" e "The White Lotus" receberam 23 indicações, revelou a Academia de Televisão nesta terça-feira (15) em uma transmissão para anunciar as indicações para a cerimônia, que será realizada em 14 de setembro.

