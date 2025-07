Rússia diz que precisa de 'tempo' para responder ao ultimato de Trump

"As declarações do presidente Trump são muito sérias. É claro que precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington e, se ou quando o presidente Putin considerar necessário, ele se pronunciará", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.

"Parece que esta decisão tomada em Washington, nos países da Otan e diretamente em Bruxelas, será recebida por Kiev não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra", criticou.

Peskov afirmou que a Rússia aguarda "propostas do lado ucraniano" para uma terceira rodada de negociações, após duas sessões infrutíferas em Istambul.

"Seguimos dispostos", declarou ele durante sua coletiva de imprensa diária, com a presença da AFP.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Donald Trump tenta pressionar Moscou e Kiev a chegarem a um acordo de paz. Durante sua campanha eleitoral, ele afirmou que poderia encerrar o conflito "em 24 horas", sem nunca explicar como faria isso.

Após multiplicar seus gestos de reaproximação com Vladimir Putin, Trump mudou de tom nas últimas semanas, expressando sua frustração.