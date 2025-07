Tribunal superior francês restabelece obrigação de verificar idade em sites de conteúdo adulto

"YouPorn e Pornhub contra a parede. As manobras legais para não proteger as crianças não funcionam", comemorou no X a ministra de Assuntos Digitais, Clara Chappaz, que está muito comprometida com essa questão.

Juntamente com sua homóloga da pasta de Cultura, ela recorreu ao mais alto tribunal administrativo em um procedimento de emergência.

Ambos as ministras solicitaram a anulação da suspensão de uma ordem interministerial emitida em março.

Essa ordem obriga os sites de conteúdo adulto hospedados na UE, mas fora da França, a confirmar a idade dos usuários, com base em uma lei de 2024, para proibir o acesso de menores a estas plataformas.

Em resposta, a empresa Aylo (proprietária do YouPorn, Pornhub, etc.), um gigante deste setor com sede no Chipre, suspendeu o acesso às suas plataformas na França.

Contestada pela Hammy Limited, outra empresa do setor de filmes adultos também sediada no Chipre e que opera principalmente a plataforma XHamster, a ordem foi suspensa em meados de junho pelo tribunal administrativo de Paris.