Trump diz que chegou a um acordo comercial com a Indonésia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (15) que chegou a um acordo comercial com a Indonésia, que poderia permitir ao país do sudeste asiático evitar tarifas além do mínimo de 10% imposto por Washington.

O governo Trump tenta concluir acordos comerciais com seus parceiros, a quem o presidente republicano ameaçou com tarifas adicionais pesadas.

Até o momento, Washington só chegou a acordos com o Reino Unido e o Vietnã, além de concordar com a China para reduzir temporariamente as tarifas "recíprocas".