Turista transgênero é condenado em Sri Lanka por passear sem camisa

A Justiça do Sri Lanka condenou na terça-feira uma mulher transgênero de nacionalidade tailandesa a seis semanas de prisão com suspensão condicional por andar com o torso nu em uma estação balneária no leste do país.

A turista, de 26 anos, se declarou culpada diante do tribunal, que a acusou de exibicionismo e perturbação da ordem pública.

Ela foi presa depois que um um vídeo em que ela é vista caminhando despida entre um hotel e a praça da cidade de Arugam Bay circulou nas redes sociais.