UE prepara extensa lista de represálias aos EUA, embora ainda busque acordo

O comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, ainda tem agendado nesta terça-feira (15) um contato com o secretário americano do Comércio, Howard Lutnick, em um esforço de última hora.

Na véspera, a Comissão Europeia — o braço Executivo da UE — distribuiu entre os países-membros uma extensa lista das represálias a serem adotadas caso não seja possível chegar a um acordo com Washington.

O documento de 202 páginas, ao qual a AFP teve acesso, inclui itens como aviões, automóveis, produtos químicos e equipamentos elétricos, elementos com grande impacto no intercâmbio comercial.

No entanto, o rascunho da proposta inclui também coisas como preservativos, caracóis, baleias vivas, peixes-boi e camelos.

Se aprovada, esta lista representaria tarifas sobre produtos americanos no valor de cerca de 72 bilhões de euros (cerca de 467,1 bilhões de reais).

A lista também inclui o whisky americano, apesar das objeções do setor vinícola europeu, que teme ser alvo de tarifas punitivas para poder entrar no mercado dos EUA.