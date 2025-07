Vilarejo bucólico dos EUA sofre com alta demanda de energia para IA

A Fundamental Data não respondeu às várias solicitações de comentários da AFP.

No gabinete do prefeito está pendurado um mapa que mostra que as turbinas a gás, com suas emissões tóxicas, estariam localizadas a um quilômetro e meio dos habitantes do bucólico vilarejo.

Recentemente, West Virginia aprovou uma legislação que, para atrair milhões de dólares em investimentos em data centers, proíbe as autoridades locais de tomar medidas contrárias a eles.

Tomson se sente impotente.

- Dualidade -

No entanto, algumas pessoas em Davis e em West Virginia apoiam esses projetos como uma oportunidade de reindustrializar uma região economicamente devastada.