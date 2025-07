Wall Street fecha com resultados mistos, entre tarifas e dados de inflação

"O informe é melhor do que esperávamos, mas não o suficiente para dissipar o temor de que as tarifas gerem um aumento da inflação", explicaram em nota os analistas da Briefing.com.

No mercado de ações, o destaque ficou com a gigante de semicondutores Nvidia, que fechou em alta de 4,04% (US$ 170,70) e impulsionou o índice Nasdaq, após o anúncio desta terça de que retomará as vendas à China de um modelo avançado de chip para inteligência artificial (IA).

© Agence France-Presse