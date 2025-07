Astrônomos observam o nascimento de um sistema solar

Estes minerais foram identificados pela primeira vez usando o Telescópio Espacial James Webb (JWST).

Os cientistas observaram o sistema com o instrumento ALMA do ESO no Chile para determinar a origem exata dos sinais químicos e descobriram que estas partículas provinham de uma pequena porção do disco ao redor da estrela, equivalente à órbita do cinturão de asteroides ao redor do Sol.

"Este sistema é um dos melhores que conhecemos para explorar alguns dos processos que ocorreram em nosso sistema solar", comemora Merel van't Hoff, professora da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, e coautora do estudo.

