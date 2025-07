Atlético de Madrid anuncia contratação de Johnny Cardoso, ex-Inter

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação do volante americano Johnny Cardoso, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, que estava no Betis.

Cardoso assinou com o clube 'colchonero' até 2030. O valor da transferência não foi divulgado.

O jogador, nascido em Denville (Nova Jersey, Estados Unidos), mas de ascendência brasileira, passou pela base do Avaí e do Criciúma antes de chegar ao Inter, onde estreou como profissional em setembro de 2019.