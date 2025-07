Bellingham ficará afastado por 12 semanas após cirurgia no ombro

Bellingham passou a sofrer com um desconforto no ombro após deslocá-lo em um jogo do Campeonato Espanhol em novembro de 2023. Desde então, ele joga com uma proteção por baixo da camisa.

O meia inglês adiou a cirurgia para depois da participação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, torneio em que o time merengue foi eliminado na semifinal pelo Paris Saint-Germain (4 a 0).

Bellingham provavelmente perderá o duelo contra o Atlético de Madrid no final de setembro, pela sétima rodada do Espanhol, e os dois primeiros jogos do Real na Liga dos Campeões.

Por outro lado, o jogador de 22 anos deve retornar a tempo do primeiro clássico da temporada contra o Barcelona, no final de outubro.

