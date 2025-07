Bradley Beal vai deixar Phoenix Suns para jogar no Los Angeles Clippers

Prejudicado há anos por lesões, Beal nunca mostrou seu melhor nível na franquia do Arizona. Na temporada passada, ele registrou sua menor média de pontuação (17 pontos) na última década.

Após a venda de Durant, os Suns vinham negociando a liberação de Beal, um dos jogadores mais bem pagos da NBA, há semanas.

O ex-armador do Washington Wizards acabou concordando em se tornar agente livre, abrindo mão de US$ 13,9 milhões (cerca de R$ 77,3 milhões pela cotação atual) dos US$ 110 milhões (R$ 611,4 milhões) que os Suns deveriam lhe pagar nos últimos dois anos de contrato, de acordo com a ESPN.

Desta forma, o Phoenix poderá distribuir esse valor em cinco anos e terá mais teto salarial para contratar outros jogadores.

Como agente livre, Beal planeja assinar com os Clippers um contrato de dois anos e US$ 11 milhões (R$ 61 milhões), disse seu agente, Mark Bartelstein, à ESPN.

O Los Angeles Clippers tem sido um dos principais protagonistas neste mercado de transferências, buscando reforçar um elenco que conta com os veteranos James Harden e Kawhi Leonard.