Cartas, mensagens de apoio e pelúcias: a correspondência semanal do papa

No entanto, ainda está longe dos picos históricos, como os registrados durante a hospitalização do popular papa Francisco no início do ano.

No Vaticano, milhares de peregrinos e turistas que passam por Roma também podem escrever ao Sumo Pontífice, sem precisar de postagem: basta deixar a carta em uma agência do serviço postal do Vaticano, onde é retirada quatro vezes ao dia para ser levada ao Palácio Apostólico.

"Muitos que entregam as cartas vêm da América do Sul ou da Ásia", disse à AFP Nicola Vaccaro, funcionário da agência central localizada na famosa Praça de São Pedro.

"Eles escrevem principalmente para pedir uma intercessão (uma oração) por um doente ou um ente querido", conta, acrescentando ter visto "pacotes" e até "um ursinho de pelúcia".

Atrás dos muros do menor Estado do mundo, toda a correspondência é centralizada e classificada pela Secretaria de Estado, um componente-chave da administração central da Santa Sé, responsável por realizar as verificações habituais e entregar as cartas à secretaria do papa.

Remetentes que indicaram seu endereço podem esperar uma resposta.