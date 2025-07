CEO da Nvidia afirma que IA 'está transformando todas as indústrias'

O empresário elogiou a inovação "super-rápida" da China, que no início do ano surpreendeu o setor com o lançamento do DeepSeek, um modelo de IA de código aberto comparável aos americanos, mas construído com componentes menos sofisticados.

"A IA de código aberto da China é um catalisador do progresso global, dando a cada país e a cada indústria a oportunidade de se unir à revolução da IA", disse Huang.

Diante das turbulências globais provocadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, a China está usando a Exposição Internacional de Cadeias de Suprimento para promover sua imagem como defensora do livre comércio.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, aproveitou o evento para criticar os países que "estão interferindo no mercado (...) usando medidas como a imposição de tarifas".

"Precisamos construir um consenso compartilhado no desenvolvimento, nos opormos de maneira firme à politização (...) das questões econômicas e comerciais", declarou.

Huang é um dos protagonistas do evento. A Nvidia se tornou esta semana a primeira a atingir um valor de mercado de 4 trilhões de dólares.