Coalizão de governo enfrenta risco nas eleições para o Senado no Japão

A coalizão que governa o Japão enfrenta perspectivas desfavoráveis nas eleições parciais do próximo domingo para o Senado, que podem colocar em risco a continuidade do primeiro-ministro conservador Shigeru Ishiba, que está no cargo desde setembro do ano passado.

Ishiba, 68 anos, lidera um governo de minoria desde outubro, quando seu Partido Liberal Democrático (PLD), no poder de maneira quase ininterrupta há décadas, sofreu uma derrota nas eleições legislativas.

Agora, a coalizão entre o PLD e seu aliado Komeito pode perder também a maioria na Câmara Alta com as eleições de 20 de julho, nas quais 125 dos 248 senadores serão renovados.