Crystal Palace recorrerá no TAS contra exclusão da Liga Europa

O Crystal Palace, rebaixado pela Uefa da Liga Europa para disputar a Liga Conferência na próxima temporada devido ao regulamento sobre multipropriedade, vai recorrer contra essa decisão no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), confirmou nesta quarta-feira (16) o presidente do clube, Steve Parrish.

O Palace garantiu vaga na Liga Europa, segunda competição continental mais importante, depois de conquistar o título da Copa da Inglaterra.

No entanto, a Uefa anunciou na semana passada que a equipe não poderia disputar o torneio devido a um conflito de interesses, já que o ex-dirigente do clube John Textor é acionista do Lyon, classificado para essa mesma competição.