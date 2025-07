El Salvador lucrou US$ 443 milhões com alta do bitcoin desde 2021

El Salvador lucrou US$ 443 milhões (R$ 2,5 bilhões) com a alta do bitcoin, criptomoeda que começou a comprar há quase quatro anos, por decisão do presidente Nayib Bukele.

Em setembro de 2021, o país centro-americano se tornou o primeiro do mundo a comprar e colocar em circulação legalmente o bitcoin, juntamente com o dólar. O país não possui moeda própria.

El Salvador acumula 6.240 bitcoins, o equivalente a US$ 740,7 milhões (R$ 4,1 bilhões), segundo o estatal Escritório Nacional do Bitcoin. Bukele compartilhou no X um relatório dessa entidade sobre os recordes batidos pelo bitcoin nesta semana, quando a criptomoeda foi negociada por cerca de US$ 120.000 (R$ 668,5 mil).