EUA pede ao governo sírio que retire suas tropas da zona de conflito

Os Estados Unidos instaram o governo sírio, nesta quarta-feira (16), a deixar a zona de conflito no sul da Síria para aliviar as tensões com Israel, que usou os confrontos como justificativa para atacar o quartel-general do exército em Damasco.

"Instamos o governo sírio a retirar suas forças militares para permitir que todas as partes se acalmem e encontrem um caminho a seguir", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, a repórteres, sem especificar a área exata da retirada.

sct-lb/bjt/erl/nn/aa/am