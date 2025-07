Fundação Humanitária de Gaza relata 20 mortes perto de centro de distribuição

O Exército israelense não fez comentários até o momento.

A GHF afirmou que o tumulto "foi provocado por agitadores, dentro da multidão".

"Temos razões críveis para acreditar que elementos dentro da multidão ? armados e vinculados ao Hamas ? fomentaram deliberadamente o tumulto", acrescentou a organização.

A fonte médica do Hospital Naser disse que as vítimas "seguiam para o centro de distribuição de ajuda" em Rafah, no sul da Faixa, para "receber ajuda alimentar" e encontraram o principal portão de acesso fechado.

"As forças de ocupação israelenses e os agentes de segurança privada do centro abriram fogo contra as pessoas, provocando um número elevado de mortos e feridos", acrescentou a fonte.

A fundação privada iniciou suas operações em 26 de maio, mais de dois meses após Israel interromper as entregas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, bombardeada e submetida a uma situação iminente de fome em larga escala.