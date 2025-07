Israel bombardeia Damasco e sul da Síria, em quarto dia de confrontos em Sweida

Israel bombardeou o quartel-general do Exército sírio em Damasco nesta quarta-feira (16), após ameaçar intensificar seus ataques caso as forças governamentais não se retirem de Sweida, uma cidade de maioria drusa no sul da Síria onde quase 250 pessoas foram mortas em vários dias de confrontos.

Os conflitos entre combatentes drusos e tribos beduínas sunitas começaram no domingo, depois do sequestro de um comerciante druso, que desencadeou uma série de raptos em retaliação, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

As forças do governo sírio anunciaram sua intervenção na segunda-feira para conter a violência e foram posicionadas no dia seguinte em Sweida, até então controlada por combatentes drusos.