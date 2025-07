Jennifer Geerlings-Simons assume a presidência do Suriname

Geerlings-Simons pertence ao Partido Nacional Democrático (NDP) do ex-ditador Desi Bouterse, que morreu na clandestinidade em dezembro de 2024.

Ela garantiu sua eleição no Parlamento após forjar alianças com outros cinco partidos minoritários.

A ex-colônia holandesa tem sido assolada por rebeliões e golpes desde sua independência em 1975.

No entanto, reservas significativas de petróleo foram descobertas recentemente, e a expectativa é de que as receitas disparem a partir de 2028, quando começar a exploração de um primeiro bloco, produzindo 220.000 barris por dia ? 44 vezes mais do que a produção atual.

