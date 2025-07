Keir Starmer suspende deputados trabalhistas rebeldes no Reino Unido

Quatro deputados da ala esquerda de seu partido, Neil Duncan-Jordan, Chris Hinchliff, Brian Leishman e Rachael Maskell, foram suspensos nesta quarta-feira.

Todos os quatro votaram contra as reformas da previdência social em 1º de julho.

Neil Duncan-Jordan admitiu que votar contra o governo "teria um custo". "Mas eu não poderia tornar as pessoas com deficiência ainda mais pobres", acrescentou.

As suspensões ocorrem depois que outros parlamentares à esquerda do Partido Trabalhista sugeriram, no início de julho, que criariam seu próprio partido.

Keir Starmer chegou ao poder após 14 anos de governo conservador.

O Partido Trabalhista agora está atrás do partido de extrema direita Reform UK, de Nigel Farage, nas intenções de voto, segundo diversas pesquisas.