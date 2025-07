Modric diz que escolheu o Milan para 'seguir no futebol competitivo'

O "interminável" Luka Modric, que acaba de chegar ao Milan aos 39 anos, depois de 13 temporadas no Real Madrid, explicou nesta quarta-feira (16) que tomou a decisão de assinar com o clube italiano porque queria "seguir no futebol competitivo".

"Estou feliz de estar aqui, ansioso para começar uma nova aventura. Queria ficar na Europa, seguir jogando um futebol competitivo. Tinha outras propostas, mas quando o Milan se manifestou, para mim já estava claro desde o primeiro momento", declarou Modric à TV oficial do 'rossonero'.

"O Milan é um dos maiores clubes da Europa. O Milan não pode se contentar com pouco, precisa ter o topo como objetivo: conquistar títulos, rivalizar com as melhores equipes do mundo. Por isso estou aqui", acrescentou o croata.