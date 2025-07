Nova espécie de marsupial é descoberta na Amazônia peruana

Uma equipe científica descobriu uma nova espécie de marsupial em um parque natural da Amazônia peruana, informou nesta quarta-feira (16) o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

A descoberta ocorreu no Parque Nacional do Río Abiseo, na região de San Martín, cerca de 720 km ao nordeste de Lima, em uma área de florestas nubladas de alta montanha, a 2.664 metros acima do nível do mar.

"Cada nova espécie descoberta é uma prova de que nossas áreas protegidas cumprem seu papel: conservar, gerar conhecimento e contribuir para o bem-estar da sociedade", afirmou o Sernanp em um comunicado.