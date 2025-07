Nvidia faz todo o possível para abastecer o mercado chinês, afirma CEO

O CEO do grupo de tecnologia americano Nvidia afirmou nesta quarta-feira (16) em Pequim que a empresa está "fazendo todo o possível" para abastecer o imenso mercado de semicondutores da China, segunda maior economia mundial.

Jesse Huang, que lidera a empresa com sede na Califórnia, está em Pequim para participar do Fórum Internacional da China sobre Cadeias de Suprimentos, um evento que busca destacar a imagem do país como defensor do livre comércio, em contraste com as políticas do presidente americano Donald Trump.

Huang declarou aos jornalistas que as autoridades chinesas garantiram que o país é "aberto e estável".