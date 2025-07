Paraguai está 'recuperando' seu lugar na América Latina, diz seu presidente em Londres

O presidente do Paraguai, Santiago Peña Nieto, afirmou nesta quarta-feira(16) em Londres, durante uma conferência organizada por uma instituição britânica, que seu país está "recuperando" seu lugar na América Latina, em uma viagem cujos objetivos incluem, entre outros, atrair investimentos.

"Decidimos não ser tímidos, levantar a voz e mostrar esta bela joia escondida no coração da América do Sul, onde há tanto potencial", disse Peña Nieto em um discurso de quase meia hora para empresários e políticos no Institut of Directors, perto do Piccadilly Circus.

Peña Nieto iniciou uma visita de dois dias a Londres na terça-feira, com uma audiência agendada para esta quarta com o rei Charles III e diversas reuniões empresariais e comerciais.