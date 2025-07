Pastor por uma semana: um programa de verão inusitado, mas popular na Finlândia

Ovelhas pretas e brancas balem em direção a Petri Stenberg em um prado florido no centro da Finlândia, esperando que o jovem turista as alimentem com aveia.

Stenberg, a esposa Oona e os filhos, Fia e Hugo, de 2 e 4 anos, participam da "Semana do Pastor", um programa de férias popular na Finlândia que combina relaxamento e preservação da natureza.

Uma antiga fazenda localizada em uma ilha idílica no Parque Nacional Isojarvi, acessível apenas por barco ou a pé pela floresta e uma ponte, é um dos doze locais remotos onde os finlandeses podem se candidatar para passar uma semana cuidando de ovelhas, de forma independente e sem a ajuda de pastores profissionais.