Petróleo cai ante incertezas econômicas

As cotações do petróleo caíram nesta quarta-feira (16), arrastadas pela perspectiva de uma demanda menor devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos e apesar de uma queda maior que a prevista nas reservas de petróleo.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,28%, para 68,52 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, recuou 0,21%, para 66,38 dólares.

"As perspectivas econômicas continuam sendo um pouco incertas, dadas as discussões sobre as tarifas", resumiu para a AFP John Kilduff, da Again Capital.