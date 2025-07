Por que Trump está sob pressão pelo caso Epstein?

As autoridades concluíram que se tratou de um suicídio por enforcamento.

Um julgamento contra sua ex-companheira, Ghislaine Maxwell, condenada em 2022 por ajudar Epstein a abusar de jovens, expôs os vínculos do investidor com figuras públicas como o príncipe Andrew, do Reino Unido, e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Ambos negam envolvimento.

. Sombras e teorias da conspiração

Muitos americanos acreditam que as autoridades estão escondendo informações do caso para proteger elites que teriam vínculos com Epstein, entre elas, o próprio Donald Trump.

Essas suspeitas ressoam com força no movimento "Make America Great Again" (MAGA), lançado pelo presidente.

Mas os apelos por mais transparência ultrapassam as divisões partidárias.