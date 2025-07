Preços no atacado permanecem estáveis em junho nos EUA

Os preços no atacado nos Estados Unidos se mantiveram estáveis em junho devido a um declínio nos custos de serviços, mas o preço dos produtos aumentou à medida que as empresas enfrentavam os anúncios de tarifas do presidente Donald Trump.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) se manteve inalterado em relação a maio, quando registrou um aumento de 0,3% (0,1% no estimado preliminar), um resultado melhor que o esperado pelos analistas, informou o Departamento do Trabalho.

Isto ocorreu devido aos custos dos serviços, que caíram 0,1%, e ao das mercadorias, que subiu 0,3%, acrescentou o relatório.