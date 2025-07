Rubio espera 'desescalada' na Síria nas 'próximas horas'

"Acreditamos que estamos no caminho para uma verdadeira desescalada", disse Rubio a jornalistas no Salão Oval. "Nas próximas horas, esperamos ver um progresso real", acrescentou.

Os confrontos em Sweida, citados por Israel para sua mais recente intervenção militar, devem-se, segundo Rubio, a "rivalidades históricas".

"Isso levou a uma situação lamentável e a um mal-entendido, ao que parece, entre os lados israelense e sírio", declarou o chefe da diplomacia americana.

"Estamos conversando com ambos os lados, todas as partes envolvidas, e esperamos chegar a uma conclusão, mas estamos muito preocupados", disse Rubio ao lado de seu homólogo do Bahrein.

"Queremos que os combates parem", acrescentou Rubio, que também é conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump.

"Estamos muito preocupados com a violência no sul da Síria. É uma ameaça direta aos esforços para ajudar a construir uma Síria pacífica e estável", disse Rubio em um comunicado.