Suécia simplifica trâmites para transição legal de gênero

"Entrei em contato com minha clínica no primeiro dia que a lei entrou em vigor", conta Werner à AFP com entusiasmo.

Ela não foi a única. A agência nacional de saúde e serviços sociais registrou 106 solicitações na primeira semana da implementação da nova lei.

O documento determina que um médico deve certificar que a mudança de gênero é correspondente à identidade de gênero do solicitante e deve garantir que a pessoa viverá com a nova identidade de forma duradoura.

Também reduz a idade mínima para iniciar este processo de 18 para 16 anos, embora o consentimento dos pais seja necessário no caso de menores de idade.

Antes, aqueles que buscavam mudar seu gênero temiam ser submetidos a um longo processo de avaliação para obter um diagnóstico de "transexualismo".

Werner obteve este diagnóstico em 2024, após quatro anos de trâmites burocráticos, e tecnicamente já podia solicitar a mudança de gênero.