Tadjiquistão, capital do damasco na Ásia Central, enfrenta crise climática

Esta fruta está "particularmente exposta" às mudanças climáticas, aponta o Banco Mundial, devido ao "aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões de precipitação e uma maior frequência de fenômenos meteorológicos extremos".

Seu cultivo está em perigo pela multiplicação de "invernos amenos e geadas tardias" na região norte de Isfara, assim como pelo "risco crescente de escassez de água", indicou a instituição em um informe de 2024.

Em seu pomar em Ravot, no extremo norte do Tadjiquistão, onde as fronteiras com o Uzbequistão e o Quirguistão se cruzam, Kuziev retira água do rio Isfara, que é muito usado pelos três países.

Embora o agricultor de 72 anos considere o suprimento de água desta estação suficiente, mas "como sempre" limitado, ele já sacrificou plantações de trigo no passado para "salvar os damasqueiros".

No Tadjiquistão, onde 10% dos damascos do mundo são cultivados, a fruta é considerada um produto "estratégico e um recurso econômico vital", de acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação).

- Ameixas secas, uma nova alternativa -

No país, no qual 93% do território é montanhoso, a maioria dos damasqueiros se encontra em oásis rodeados de terras semiáridas perto de Isfara, considerada a capital não oficial do damasco na Ásia Central, onde existe uma escultura de um damasco gigante.