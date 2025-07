Trump critica seus próprios seguidores por caso Epstein

Trump se relacionou com Epstein, mas nega ter frequentado sua casa nas Ilhas Virgens.

Antes de vencer as eleições, disse não ter "nenhum problema" em difundir arquivos sobre o caso, mas a forma na qual sua administração lidou com ele enfureceu parte da direita e abriu uma ferida em seu governo, com uma disputa entre a procuradora-geral Pam Bondi e o subdiretor do FBI Dan Bongino.

Trump afirmou nesta quarta que Bondi poderia difundir "qualquer coisa crível", mas isso não aplacou as críticas.

O senador republicano Ted Cruz, um de seus aliados, declarou a jornalistas que é favorável a "publicar tudo".

dk/sms/erl/mel/rpr/am

© Agence France-Presse