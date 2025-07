Trump diz que Coca-Cola usará açúcar de cana nos EUA

Qualquer mudança no consumo de milho provavelmente gerará reações negativas no chamado "Corn Belt" ("Cinturão do Milho", em tradução do inglês), uma região do Meio-Oeste que se tornou reduto de apoio a Trump.

Tanto o HFCS quanto a sacarose (açúcar de cana) são compostos por frutose e glicose.

No entanto, diferem em sua estrutura: o HFCS contém frutose e glicose livres (sem ligação química) em proporções variáveis (55/45 nos refrigerantes), enquanto a sacarose é formada pelos dois açúcares ligados quimicamente.

Essas diferenças estruturais não parecem afetar significativamente a saúde.

Uma revisão de estudos clínicos realizada em 2022 não encontrou diferenças relevantes entre HFCS e sacarose em relação ao ganho de peso ou à saúde cardíaca.

A única distinção foi um aumento em um marcador inflamatório em pessoas que consumiam HFCS.