Tumulto perto de centro de distribuição de ajuda em Gaza deixa 20 mortos

As Nações Unidas e as principais organizações humanitárias se recusam a trabalhar com esta organização, que é acusada de violar princípios humanitários.

No pátio do hospital Nasser, para onde foram levados os corpos dos mortos no tumulto, Abdullah Alian, que estava no local do incidente, relatou que a "ajuda [era] uma armadilha".

"Eles atiram contra nós, jogam bombas e borrifam gases [lacrimogêneos] em nossos olhos", contou.

"O que está acontecendo no local confirma as intenções e os planos da ocupação [Israel] de manter e prolongar seu controle militar na Faixa de Gaza", comentou um membro do comitê político do Hamas, Basem Naim.

Um dirigente de alto escalão do Hamas e duas fontes palestinas próximas às negociações indiretas com Israel desmentiram uma informação divulgada na imprensa israelense de que os diálogos para alcançar uma trégua em Gaza estariam avançando.

"Nenhum progresso foi feito até agora nas negociações indiretas em andamento em Doha entre as delegações do Hamas e de Israel", afirmou uma das fontes palestinas à AFP.