Vulcão na Islândia entra em erupção pela nona vez desde o final de 2023

Em 2010, uma erupção vulcânica em outra região da Islândia causou um caos no transporte mundial, já que as cinzas lançadas na atmosfera obrigaram o fechamento do espaço aéreo na Europa.

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, mais do que qualquer outro país europeu.

Está situada sobre a dorsal mesoatlântica, uma falha no fundo oceânico que separa as placas tectônicas euroasiática e norte-americana, o que provoca terremotos e erupções vulcânicas.

jll/cn/sba/mab/zm/mb/rm/aa

© Agence France-Presse