Wall Street fecha em alta e Nasdaq alcança novo recorde

Seus comentários provocaram a queda dos principais índices da bolsa nova-iorquina, que por fim se recuperaram parcialmente frente à mudança de postura do presidente dos EUA.

"Está muito claro que [Wall Street] quer ir mais alto" nos índices, estima Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP. "Cada vez que são anunciadas más notícias, o mercado se desliga delas e continua se recuperando, inclusive hoje", acrescentou.

Trump critica há meses Powell - a quem ele mesmo nomeou para o cargo durante seu primeiro mandato -, por não ter reduzido as taxas de juros do banco central. Para o republicano, a inflação não deve mais ser considerada um problema.

Em um mês até junho, o índice de preços ao produtor (PPI), uma medida da inflação atacadista, permaneceu inalterado após ter aumentado 0,3% em maio.

O PPI "foi mais moderado do que o esperado em junho", aponta em nota Bill Adams, do Comerica Bank, que também considera que "se essas tendências se mantiverem, o Fed provavelmente poderá reduzir suas taxas [de juros] mais adiante em 2025".

Entretanto, em sua pesquisa conhecida como "Livro Bege" publicada também nesta quarta, o Fed aponta que embora a economia americana continue sólida, os agentes econômicos estão preocupados, em particular, com as tarifas, cujo impacto nos preços começa a ser sentido.