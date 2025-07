Ataque israelense atinge única igreja católica de Gaza e deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo o pároco argentino Gabriel Romanelli, em um bombardeio israelense que atingiu a única igreja católica da Faixa de Gaza, indicou o Patriarcado Latino de Jerusalém e a Defesa Civil nesta quinta-feira (17).

"Com grande pesar, o Patriarcado Latino confirma que duas pessoas morreram como resultado do aparente bombardeio do exército israelense, que atingiu as instalações da Sagrada Família esta manhã" na Cidade de Gaza, indicou a instituição em um comunicado.

"Rezamos pelo descanso de suas almas e pelo fim desta guerra bárbara. Nada pode justificar o ataque a civis inocentes", acrescentou o Patriarcado após o ataque, que danificou o edifício.