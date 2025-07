Autoridade curda pede que governo 'reconsidere' sua política para as minorias

As forças governamentais se retiraram nesta quinta-feira de Sweida, onde haviam se mobilizado no início da semana com o objetivo declarado de encerrar os confrontos entre combatentes drusos e tribos beduínas locais.

Tropas do governo e grupos aliados foram acusados por ONGs, testemunhas e grupos drusos de múltiplos abusos, incluindo execuções sumárias.

Essa violência revive a memória dos massacres ocorridos na costa síria em março, onde mais de 1.700 civis, a maioria alauítas, foram mortos.

"As violações sistemáticas contra os drusos no sul da Síria, assim como violações semelhantes ocorridas anteriormente na costa síria, confirmam claramente a profunda rejeição das autoridades de transição ao pluralismo cultural e religioso", acrescentou o funcionário.

bur-lk/tez/at/hme/mab/mb/jc/dd

© Agence France-Presse