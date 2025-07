Calor provoca escassez de neve e de água nos Alpes franceses

"Comecei a esquiar no Mont Blanc em junho com 40 centímetros de neve fresca. Terminei com glaciares que estavam completamente expostos, até mesmo a altitudes tão altas quanto l'Aiguille du Midi, a 3.700 metros", acrescenta.

A cobertura de neve ajuda a proteger o gelo abaixo ao refletir a luz solar, lembra.

"Acima dos 3.200 metros, está mais seco do que já vimos antes. É muito preocupante para o resto do verão", enfatiza.

Um exemplo é o derretimento acelerado do glaciar de Bossons, uma grande cascata de gelo que domina o vale antes de chegar a Chamonix, a localidade aos pés do Mont Blanc.

Começou com uma "mancha de pedra" que ficou maior e "de fato acelera o derretimento nesse lugar", porque sua cor escura absorve mais calor, explica.

O derretimento é claramente visível desde Chamonix, o que o torna um lembrete constante do que está acontecendo com os glaciares em todo lugar, como "um símbolo", segundo Cailhol.